Με το lockdown να μας περιορίζει σημαντικά, αντί να πάμε σε κάποιο επίγειο καζίνο, κάτι που αποτελεί παράδοση λόγω των γιορτινών ημερών, θα αναγκαστούμε να κάνουμε ρεβεγιόν σπίτι μας, έχοντας ως συντροφιά λίγους και καλούς φίλους. Τα τυχερά παιχνίδια στο ίντερνετ αποτελούν καλή επιλογή για να τηρήσουμε την παράδοση και να περάσουμε στιγμές διασκέδασης από την ασφάλεια του σπιτιού μας. Παρακάτω, θα αναλύσουμε πώς μπορείς να κάνεις εγγραφή σε καζίνο για να παίξεις ρουλέτα, τους τύπους ρουλέτας που μπορείς να συναντήσεις σε κάποια online πλατφόρμα, τις παραλλαγές ρουλέτας που θα βρεις εκεί, αλλά και τα καλύτερα συστήματα ρουλέτα που μπορούν να αποφέρουν κέρδος σε live ρουλέτα. Τέλος, θα αξιολογήσουμε τα καλύτερα online casino για ρουλέτα, αφού ήδη δοκιμάσαμε το καθένα από αυτά, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι σου προτείνουμε τα πιο αξιόπιστα της λίστας.

Παίξε ρουλέτα στο ίντερνετ

Πως κάνω εγγραφή σε καζίνο για να παίξω ρουλέτα

Η εγγραφή στο καζίνο της επιλογής σου γίνεται με μερικά απλά βήματα. Θα χρειαστεί να επιλέξεις ανάμεσα στα κορυφαία καζίνο που θα συναντήσεις στο αντίστοιχο section στο slot.gr και στη συνέχεια να πατήσεις το κουμπί «Εγγραφή». Αυτή είναι η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσεις:

Συμπλήρωσε τα προσωπικά σου στοιχεία, τα οποία πρέπει να προσέξεις να είναι απολύτως αληθή. Δώσε προσοχή στο έγκυρο μέιλ που δηλώνεις, αφού αυτό θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής, καθώς και στο ονοματεπώνυμό σου, το οποίο θα πρέπει να δηλώνεται όπως ακριβώς αναγράφεται στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή όποιο άλλο επίσημο έγγραφο επιλέξεις για να τη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, θα χρειαστεί να φορτίσεις με χρήματα τον λογαριασμό σου (κατάθεση) και να επαληθεύσεις τα στοιχεία σου (ταυτοποίηση):

Για την κατάθεση θα χρειαστεί να δηλώσεις μια έγκυρη τραπεζική κάρτα που ανήκει σε εσένα ή κάποιο ηλεκτρονικό πορτοφόλι το οποίο, επίσης, έχει δηλωθεί στα στοιχεία σου. Οι περισσότερες στοιχηματικές έχουν αναλυτικές πληροφορίες αν κάπου δυσκολευτείς, ενώ υπάρχει φυσικά και το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών που μπορεί να σε βοηθήσει οποιαδήποτε στιγμή.

Τέλος, για τη διαδικασία ταυτοποίησης θα χρειαστεί να αποστείλεις σκαναρισμένο έγγραφο ή φωτογραφία, τις δύο όψεις της ταυτότητάς σου ή άλλου επίσημου εγγράφου για να εξακριβωθεί για να γίνει ταυτοπροσωπία, καθώς και έναν λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας) ή άλλο έγγραφο (σε πολλές στοιχηματικές δέχονται και e-statement λογαριασμούς κίνησης της κάρτας, αρκεί να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου) που αναφέρει τα στοιχεία σου, για να εξακριβωθεί ότι είναι αληθής η διεύθυνση κατοικίας που έχεις ορίσει κατά τη διαδικασία εγγραφής.

Μετά από αυτή την απλή διαδικασία είσαι έτοιμος να παίξεις ρουλέτα σε ένα από τα νόμιμα καζίνος της αρεσκείας σου, κορυφώνοντας τη δράση από την πρώτη περιστροφή της μπίλιας.

Ποιους τύπους ρουλέτας μπορώ να παίξω online;

Η ρουλέτα αποτελεί κατά πολλούς την πιο δημοφιλή μορφή διασκέδασης που θα συναντήσεις σε ένα επίγειο ή ιντερνετικό καζίνο. Οι τύποι ρουλέτας που θα συναντήσεις είναι αρκετοί. Καλύτερα να σε βοηθήσουμε να καταλάβεις πώς λειτουργούν, τμηματικά:

Ευρωπαϊκή. Αποτελεί την πιο γνωστή και δημοφιλή εκδοχή ρουλέτας, αφού η χαμηλότερη -σε σχέση με την αμερικάνικη ρουλέτα- γκανιότα που προσφέρει και η πιο απλή λειτουργία της (συγκριτικά με τη Γαλλική ρουλέτα), τη φέρνουν πρώτη στη λίστα προτίμησης των παικτών. Εδώ, θα συναντήσεις 37 αριθμούς (συμπεριλαμβανομένου και το zero) που δεν βρίσκονται σε αριθμητική σειρά. Η ρουλέτα χωρίζεται σε τόξα (voisins de zero, zero play, tiers, orphelins) τα οποία μάλιστα μπορείς να ποντάρεις με το πάτημα ενός κουμπιού σε συνθήκες λάιβ ρουλέτας. Δίνονται επίσης οι επιλογές σε ποντάρισμα μαύρο-κόκκινο ρουλέτα, μονά-ζυγά ρουλέτα, μικρά-μεγάλα ρουλέτα (1-18/19-36), ενώ πολλοί παίκτες προτιμούν και τα πονταρίσματα σε ντουζίνες και κολώνες ρουλέτα.

Γαλλική. Η Γαλλική ρουλέτα είναι επίσης ένα από τα πιο διάσημα παιχνίδια καζίνο, που κέρδισε άμεσα πολλούς φίλους. Αποτελεί πρόγονο της Ευρωπαϊκής ρουλέτας, έχοντας πάντως μερικές διαφορές από το παιχνίδι που αναλύσαμε νωρίτερα. Αρχίζοντας με τις σχεδιαστές αλλαγές, παρατηρούμε ότι το τραπέζι στο οποίο βρίσκεται η «γυριστρούλα» είναι κόκκινο και όχι πράσινο, όπως είναι δηλαδή στην ευρωπαϊκή εκδοχή της. Συνεχίζοντας, πηγαίνουμε στα λεγόμενα «call bets» τα οποία αναλύσαμε νωρίτερα ως πονταρίσματα τόξων. Εδώ, εκτός από τα κλασικά τόξα αριθμών, που αναφέραμε πιο πριν, υπάρχουν και οι επιλογές πονταρισμάτων σε τελικά αριθμών ή όπως ορίζονται Finales en Plein (στοιχήματα σε όλα τα νούμερα που λήγουν στο ίδιο ψηφίο) όπως το για παράδειγμα είναι το 5,15,25,35, αλλά και σε ποντάρισμα σε περισσότερους από έναν αριθμούς με ίδιο ψηφίο στο τέλος - FInales en Cheval (3,13,23,33 & 6,16,26,36). Τέλος, ο κανόνας «La Partage» / En Prison μπορεί να σου δώσει πίσω το μισό σου ποντάρισμα, σε περίπτωση που έχεις ποντάρει ζυγό αριθμό χρημάτων σε έναν αριθμό (straight) και στη συγκεκριμένη περιστροφή ο αριθμός που προκύψει είναι το μηδέν (zero).

Αμερικάνικη. Η Αμερικάνικη ρουλέτα έκανε την εμφάνισή της μετά την Ευρωπαϊκή, αφού όταν η τελευταία μετακόμισε σε Αμερικάνικες επαρχίες, ξεκίνησε το διάσημο παίγνιο να εξαπλώνεται στην άλλη ήπειρο. Ύστερα από αρκετές διαφοροποιήσεις στο ήδη γνωστό παιχνίδι ρουλέτας, προέκυψε η Αμερικάνικη εκδοχή που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και συναντάμε σε όλα τα ιντερνετικά καζίνο. Σε αυτή την εκδοχή ρουλέτας οι μάρκες του κάθε παίκτη έχουν διαφορετικό χρώμα (όπως συμβαίνει με τις μάρκες τραπεζιού στα επίγεια καζίνο) και χρειάζεται να της αλλάξεις με μάρκες cash, πριν μεταβείς στο ταμείο για να πληρωθείς. Αυτή η διαδικασία γίνεται αυτόματα σε κάθε ιντερνετικό καζίνο. Η μοναδική διαφορά της με τις άλλες εκδοχές παιχνιδιού ρουλέτα είναι η ύπαρξη του διπλού μηδέν (0, 00) που αυξάνει το δεδομένο κέρδος του καζίνο (γκανιότα). Δεν είναι πολύ δημοφιλής σε επίγεια καζίνο εκτός ΗΠΑ, αφού οι παίκτες προτιμούν την ευρωπαϊκή ρουλέτα για να περάσουν στιγμές διασκέδασης, έχοντας μεγαλύτερες πιθανότητες κέρδους.Θα τη βρεις πάντως στα περισσότερα ιντερνετικά καζίνο, αφού πολλοί λάτρεις της ρουλέτας την προτιμούν έναντι των άλλων τύπων ρουλέτας.

Έχοντας δει τους τύπους ρουλέτας που υπάρχουν, είναι προφανές ότι αξίζει να ποντάρεις στις δύο πρώτες εκδοχές ρουλέτας (Ευρωπαϊκή, Γαλλική), αφού η γκανιότα τους κυμαίνεται στο 2,7%, σε αντίθεση με την Αμερικάνικη στην οποία η ύπαρξη του διπλού μηδέν αυξάνει κατακόρυφα το δεδομένο κέρδος του καζίνο. Εκεί, η γκανιότα εκτοξεύεται στο 5,2%.

Ποιες παραλλαγές της ρουλέτας υπάρχουν;

Εκτός από το κλασικό παιχνίδι ρουλέτα, μπορείς να συναντήσεις και άλλες παραλλαγές ρουλέτας στα περισσότερα ιντερνετικά καζίνο. Μερικές από αυτές τις παραλλαγές είναι η Immersive Roulette που φυσικά διατηρεί τους βασικούς κανόνες της ευρωπαϊκής ρουλέτας, αλλά σε ένα πιο αργό gameplay. Δίνεται μεγαλύτερος χρόνος για πονταρίσματα, ενώ βασικό της χαρακτηριστικό αποτελεί και η απεικόνιση σε slow-mode επανάληψη (replay) της μπιλιάς που ολοκληρώθηκε.

Η Lightning ρουλέτα δεσπόζει στη λίστα με τις παραλλαγές ρουλέτας. Αναπτύχθηκε από την Evolution Gaming και διατηρεί τους κανόνες ευρωπαϊκής ρουλέτας. Μοναδική της διαφορά είναι ότι παρότι υπάρχει λάιβ ντίλερ, εκείνος απλά πατά μια σκανδάλη και η μπίλια απελευθερώνεται με μηχανικό τρόπο (σε λογική auto ρουλέτας) ενώ σημειώνονται ύστερα από κλήρωση 1-6 αριθμοί Lightning μετά την ολοκλήρωση των πονταρισμάτων από τους παίκτες. Αυτοί οι αριθμοί αστραπής κρύβουν έναν τυχαίο πολλαπλασιαστή νίκης μεταξύ 50x - 500x και σε περίπτωση που στο τέλος της περιστροφής, προκύψει αριθμός που έχει σημειωθεί ως Lightning, τότε ο παίκτης πληρώνεται το ποντάρισμά του επί τον αντίστοιχο πολλαπλασιαστή νίκης. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για να κριθεί έγκυρο το ποντάρισμα σε τέτοιο αριθμό χρειάζεται η μάρκα να έχει τοποθετεί σε μονό ποντάρισμα (straight), αλλά και ότι οι πληρωμές σε περίπτωση που προκύψει αριθμός νίκης αλλά όχι Lighting είναι μικρότερες σε σχέση με την κανονική ευρωπαϊκή ρουλέτα. Για παράδειγμα η επιβεβαίωση νίκης σε μονό αριθμό πληρώνει 1:29 αντί για 1:35.

Η δίμπαλη ρουλέτα ή Double Ball Roulette αποτελεί την τελευταία παραλλαγή που συναντάμε εδώ και μερικούς μήνες στα ιντερνετικά καζίνο. Εκεί, απελευθερώνονται μηχανικά (όπως στη Lightning ρουλέτα) δύο μπίλιες αντί για μία. Τα εσωτερικά πονταρίσματα ρουλέτας πληρώνουν λιγότερο, όπως με δύο μπίλιες το ποσοστό επιβεβαίωσης νίκης είναι μεγαλύτερο. Μπορείς να ποντάρεις σε ενδεχόμενα όπως κολώνες, ντουζίνες, χρώμα, αλλά και στα υπόλοιπα κλασικά πονταρίσματα, όμως εκεί για να νικήσεις, χρειάζεται και οι δύο μπίλιες να βρεθούν στο αντίστοιχο σημείο που ποντάρεις. Η ύπαρξη δεύτερου τόξου ρουλέτας στα αριστερά της οθόνης κρίνεται αναγκαία για ποντάρισμα στο ενδεχόμενο οι δύο μπίλιες να βρεθούν στην ίδια «τσέπη» της ρουλέτας. Αν, για παράδειγμα, ποντάρεις στον αριθμό 3 στο πλαίσιο τροχού που βρίσκεται στα αριστερά της οθόνης (χρυσή ρουλέτα), τότε πληρώνει 1300:1 αν και οι δύο μπίλιες καταλήξουν στον αριθμό 3. Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου, όμως μια μπιλιά αρκεί για να σου χαρίσει μεγάλα κέρδη. Πολλοί παίκτες προτιμούν αυτό το παιχνίδι ρουλέτα, έχοντας φυσικά και τη βοήθεια των στατιστικών στοιχείων του session (έως 500 παρτίδες), έτσι ώστε να επιλέξουν αν ήρθε η κατάλληλη στιγμή να κάνουν ποντάρισμα ρουλέτα double ball.

Το παρακάτω βίντεο μπορεί να σε βοηθήσει να μάθεις όσα χρειάζεται για τη live ρουλέτα

Ανάμεσα στα συστήματα νίκης για τη live ρουλέτα, ξεχωρίζουν τα συστήματα νίκης ρουλέτα D’ Alembert, Grand Martingale και η Αλληλουχία Fibonacci. Εκτός από αυτά τα -βασισμένα σε μαθηματικές ακολουθίες- συστήματα για κέρδος σε ρουλέτα, υπάρχουν και πιο απλές εκδοχές συστημάτων, που σχετίζονται με ποντάρισμα σε ντουζίνες, ρουλέτα ορφανά , κολώνες και τόξα. Περιηγήσου στη σελίδα θεωρία Καζίνο του slot.gr και μάθε όλα όσα χρειάζεσαι, ώστε να κάνει το παιχνίδι σε ρουλέτα, εκτός από διασκεδαστικό και κερδοφόρο.

Ποια είναι τα καλύτερα online casino για ρουλέτα

Novibet. Η δυναμική του καζίνο της Novibet είναι δεδομένη, αφού εκεί θα συναντήσεις πολλές επιλογές σε παιχνίδια live και αυτόματης ρουλέτας. Ολες οι παραλλαγές ρουλέτας που αναλύσαμε νωρίτερα υπάρχουν στο κορυφαίο καζίνο για ρουλέτα, αφού εκεί θα βρεις τις τελευταίες κυκλοφορίες της Evolution Gaming. Πολλά διαφορετικά τραπέζια ρουλέτας, μεγάλο εύρος πονταρισμάτων που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε παίκτη και η κορυφαία εμπειρία live ρουλέτας και παιχνιδιού σε live casino, από την άνεση του σπιτιού σου και σε καθε φορητή συσκευή. Novibet. Το live casino όπως θα ήθελες να είναι.

Stoiximan. Απόλαυσε την κορυφαία εμπειρία live casino ρουλέτα στο περιβάλλον του Stoiximan . Με πολλές επιλογές σε τραπέζια ρουλέτας, διαφορετικές παραλλαγές του διάσημου παιχνιδιού και παιχνίδι με Έλληνες ντίλερ, μπορείς να διασκεδάσεις με την ψυχή σου. Η κορυφαία πλατφόρμα καζίνο, σου προσφέρει στιγμές δράσης και διασκέδασης από παιχνίδι σε όλες τις συσκευές, αφού μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα χάσεις στιγμή από τη δράση. Συνεργαζόμενη με τους κορυφαίους παρόχους online gaming, σου δίνει την ασφάλεια πως η παρτίδα ρουλέτας σου δεν θα μείνει στη… μέση, αφού το παιχνίδι δεν θα κολλήσει.

