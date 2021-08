Το Μπλάκτζακ είναι ένα παιχνίδι που βασίζεται σε ορισμένες ικανότητες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην ερώτηση «πώς να κερδίσω στο Blackjack», η απάντηση είναι ότι θα πρέπει να εφαρμόζεις μια αξιόπιστη στρατηγική καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το κλειδί για συνεχόμενες επιτυχίες, είναι να είσαι από πριν προετοιμασμένος όσο το δυνατόν περισσότερο και να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες και τους κανόνες του παιχνιδιού απ΄ έξω κι ανακατωτά. Δεν θα σε συμβουλεύαμε να παίξεις πριν εξοικιωθείς πλήρως με τις βασικές αρχές του Blackjack, ειδικότερα σε τραπέζια με μεγάλα πονταρίσματα, καθώς ο κίνδυνος για απώλεια μεγάλων χρηματικών ποσών παραμονεύει.

Κάποιες από τις πιο σημαντικές ορολογίες που κάθε υποψήφιος παίκτης του Blackjack πρέπει να γνωρίζει, αφορούν σε συγκεκριμένους τύπους «Χεριών». Αν καταφέρεις να αντιληφθείς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να παίζεις τα «Μαλακά Χέρια», θα είσαι σε θέση να παίρνεις σοφότερες αποφάσεις για τις κινήσεις σου, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το παιχνίδι σου. Πολλοί παίκτες, ακόμα και οι πιο έμπειροι, δεν δίνουν τη δέουσα σημασία σε αυτά τα Χέρια και στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα παίζουν λάθος. Ο λόγος που είναι τόσο σημαντικό να μάθεις να ελίσσεσαι σε τέτοιες καταστάσεις, είναι ότι μπορείς να βγεις αρκετά κερδισμένος. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορείς απλά να χάσεις μια μεγάλη ευκαιρία για κέρδος.

Τι σημαίνει ο όρος «Μαλακά Χέρια»

Εν συντομία, τα Μαλακά Χέρια είναι αυτά που περιέχουν έναν άσο. Ο λόγος που είναι εν δυνάμει επικερδή, είναι ότι το σύνολό τους μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Ο άσος αποτελεί το ισχυρότερο φύλλο της τράπουλας για τον απλούστατο λόγο ότι μπορεί να μετρηθεί είτε ως «ένα» ή ως «έντεκα». Αυτό σου δίνει την ελευθερία να προσαρμόσεις το παίξιμό σου ώστε να μην «καείς». Αν για παράδειγμα έχεις ένα Μαλακό 15 που αποτελείται από έναν άσο και ένα τεσσάρι και τραβήξεις οκτώ, δεν έχεις το άγχος του «καψίματος», γιατί ο άσος σου προσμετράται ως μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεις την ήττα, καθώς το σύνολό σου μετατρέπεται σε 13.

Παίρνοντας αυτό το χαρτί, έχεις την ευκαιρία να βελτιώσεις το χέρι σου χωρίς να ρισκάρεις το στοίχημά σου. Όταν ο ντίλερ σου μοιράσει ένα Μαλακό Χέρι, θα ανακοινώσει το σύνολό σου μετρώντας τον άσο και με τους δύο τρόπους. Για παράδειγμα, αν σου δώσει έναν άσο και ένα τριάρι, θα αναφερθεί στο χέρι σου ως «τέσσερα» ή «δεκατέσσερα».

Στρατηγική για να παίζεις Μαλακά Χέρια

Από τη στιγμή λοιπόν που το Blackjack είναι ένα παιχνίδι ικανοτήτων, σου δίνει την ευκαιρία να εφαρμόσεις μια στρατηγική προκειμένου να μειώσεις το πλεονέκτημα της μπάνκας. Αν δεν προσεγγίσεις σωστά τα Μαλακά Χέρια, μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν άλλα δυο φύλλα της τράπουλας, χωρίς να σου δίνουν πλεονέκτημα. Ας δούμε κάποια παραδειγματα που πιθανώς θα συναντήσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού σου και πώς να ελιχθείς με επιτυχία. Αξίζει να σημειωθεί ότι για να πάρεις την καλύτερη δυνατή απόφαση, θα πρέπει πρώτα να έχεις υπόψη το ανοιχτό φύλλο του ντίλερ γιατί στο τέλος της ημέρας... αυτός είναι ο αντίπαλός σου.

Όποτε σου τυχαίνει ένας συνδυασμός Μαλακών Χεριών, έχεις τρεις επιλογές: να ζητήσεις φύλλο, να μείνεις στα χαρτιά σου ή να κάνεις double down (να διπλασιάσεις το ποντάρισμα). Η πρώτη περίπτωση που θα ασχοληθούμε, είναι αν σου μοιράσει ο ντίλερ έναν άσο και ένα δυάρι. Στις περιπτώσεις που έχεις ένα Μαλακό 13, συστήνεται να ζητήσεις φύλλο, εκτός κι αν το ανοιχτό φύλλο του ντίλερ είναι ένα πεντάρι ή εξάρι, όπου τότε καλύτερα να κάνεις double down. Αν σου μοιραστεί ένα Μαλακό 14άρι, 15άρι ή 16άρι και ο ντίλερ έχει ανοιχτό φύλλο ένα τεσσάρι, πεντάρι ή εξάρι, η καλύτερη επιλογή που έχεις να κάνεις είναι το double down. Αν το ανοιχτό φύλλο του ντίλερ είναι οποιοδήποτε άλλο, τότε θα πρέπει να ζητήσεις φύλλο και να ελπίζεις για το καλύτερο. Η ίδια στρατηγική εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου έχεις ένα Μαλακό 17ρι, με τη διαφορά ότι αν ο ντίλερ έχει ένα τριάρι, θα πρέπει να κάνεις double down αντί να ζητήσεις φύλλο. Κι αυτό γίνεται προκειμένου να εκμεταλλευτείς τέτοιες ευνοϊκές συνθήκες και να μεγιστοποιήσεις τις ευκαιρίες σου για μεγαλύτερο κέρδος.

Μια άλλη περίπτωση που αξίζει να αναφερθεί, είναι όταν έχεις ένα Μαλακό 18, με άλλα λόγια έναν άσο και ένα εφτάρι. Σε αυτές τις ειδικές καταστάσεις, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις το ανοιχτό φύλλο του ντίλερ. Αν έχει ένα δυάρι ή εφτάρι ή οκτάρι,θα πρέπει να μείνεις στα χαρτιά σου εξαιτίας του γεγονότος ότι το Χέρι σου έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει από αυτό του ντίλερ. Αν το ανοιχτό του φύλλο είναι από το τρία έως το έξι, θα πρέπει να σκεφτείς την εφαρμογή μιας διαφορετικής, πιο ριψοκίνδυνης τακτικής: το double down. Κι αυτό γιατί ο κρουπιέρης, βρίσκεται σε μειονεκτική θέση κι επομένως, έχεις αρκετές πιθανότητες να κερδίσεις. Γι’ αυτό πρέπει να τις εκμεταλλευτείς αυξάνοντας το ποντάρισμά σου. Ο γενικός κανόνας υπαγορεύει ότι το doubling down πρέπει να πραγματοποιείται όποτε ο ντίλερ βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, αλλά και όταν το δικό σου χέρι είναι αδύναμο. Τέτοιες ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται συχνά και είναι απαραίτητο να ξέρεις πώς να τις εκμεταλλευτείς ούτως ώστε να ρεφάρεις για ενδεχόμενες προηγούμενες ήττες.

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όποτε ο ντίλερ έχει εννιάρι, δεκάρι ή άσο, συστήνεται απλά να τραβήξεις φύλλο. Εκ πρώτης όψεως, ζητώντας φύλλο όταν έχεις ένα Μαλακό 18άρι φαίνεται τρελό, αλλά έχε υπόψη ότι το μέσο σκορ που κερδίζει στο Blackjack είναι το 18.5, άρα οι πιθανότητές σου να κερδίσεις τον ντίλερ που έχει ισχυρό φύλλο είναι κατά πολύ μειωμένες. Παρόλο που οι πιθανότητες να σου έρθει ένας άσος, ένα δυάρι ή ένα τριάρι είναι μειωμένες, παραμένει η καλύτερη δυνατή επιλογή που έχεις να κάνεις. Το Μαλακό 18άρι είναι ένας περίεργος συνδυασμός που χαρακτηρίζεται από τους πιο επικίνδυνους του παιχνιδιού.

Και τέλος, πρέπει να σκεφτείς και τις περιπτώσεις όπου έχεις είτε ένα μαλακό 19άρι ή ένα Μαλακό 20άρι. Πρόκειται για τους δύο καλύτερους συνδυασμούς φύλλων που μπορείς να έχεις στο μπλάκτζακ. Αυτοί οι συνδυασμοί είναι σχεδόν αδύνατον να γίνουν καλύτεροι, άρα η καλύτερη στρατηγική για Μαλακά Χέρια σαν κι αυτά, είναι να μείνεις στα χαρτιά σου. Όποτε πετύχεις αυτούς τους συνδυασμούς, έχεις πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες νίκης.

Συμπέρασμα

Τα Μαλακά Χέρια στο μπλάκτζακ είναι εξαιρετικά σημαντικοί συνδυασμοί που κάθε παίκτης οφείλει να γνωρίζει και να είναι εξοικιωμένος με αυτούς. Μπορούν να σε κάψουν, αλλά μπορούν και να σε βοηθήσουν να πετύχεις σημαντικές νίκες, η τελική απόφαση για το πώς θα τους χειριστείς εξάλλου, είναι δική σου. Όταν αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι ανάλογα με το είδος Μαλακού Χεριού που έχεις, θα απολαμβάνεις περισσότερο το παιχνίδι, αλλά θα είσαι και πιο κοντά σε μεγάλα κέρδη. Μπορεί να χρειάζεται κάποιος χρόνος μέχρι να κατανοήσεις πλήρως τις παραπάνω στρατηγικές και να τις εφαρμόσεις, αλλά όταν γίνει αυτό θα παρατηρήσεις ορατές βελτιώσεις στο παιχνίδι σου.