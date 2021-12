Υπάρχουν αρκετοί διάσημοι, τους οποίους πολλοί από εμάς θαυμάζουμε για την πορεία στον χώρο τους. Αλλοι στην ηθοποιία, άλλοι στο τραγούδι και άλλοι στον αθλητισμό. Είναι σαφές όμως πως ορισμένοι εξ' αυτών έχουν και μια ζωή εκτός της δουλειάς τους. Οικογένεια, φίλοι, χόμπι και τυχερά παιχνίδια. Ναι, ζωή έχουν και αυτοί και θέλουν να τη γλεντήσουν. Ας δούμε λοιπόν τρεις περιπτώσεις διασήμων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στο καζίνο.

Θα ξεκινήσουμε με τον Tiger Woods. Ο αξεπέραστος παίκτης γκολφ είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια ότι διαθέτει σούπερ ικανότητες στα τυχερά παιχνίδια. Συχνά εμφανιζόταν στο MGM Grand του Las Vegas στα high roller τραπέζια. Καθώς κέρδιζε συχνά, το καζίνο του έβαλε όριο ενός εκατομμυρίου δολαρίων στα στοιχήματα φοβούμενο τις μεγάλες νίκες του. Συνήθως, έπαιζε blackjack με στοίχημα $25,000.

Και ο Tobey Maguire όμως είχε μία έφεση στο πόκερ. Ο ηθοποιός που υποδύθηκε με μεγάλη επιτυχία τον Spiderman είχε μηνυθεί καθώς συμμετείχε σε παράνομες λέσχες τυχερών παιχνιδιών. Το μεγαλύτερο ποσό που συγκέντρωσε ποτέ ήταν 300 χιλιάδες δολάρια, τα οποία όμως είχαν κλαπεί από φυλακισμένο επενδυτή. Ο γνωστός ηθοποιός όμως έχει παραδεχθεί δημοσίως πως είναι από τους καλύτερους παίκτες στο Τexas Holdem πόκερ.

Last but not least ο τεράστιος Charlie Sheen. Ο πασίγνωστος Charlie Harper από τη σειρά «Two and a half men» λατρεύει τα τυχερά παιχνίδια, σε σημείο να επηρεάζουν την υπόλοιπη ζωή του. Η πρώην σύζυγός του, Denise Richards, δήλωσε κατά την διάρκεια του διαζυγίου τους το 2006 ότι δαπανούσε περίπου 200.000 δολάρια την εβδομάδα για τυχερά παιχνίδια. Παράλληλα, κυκλοφορεί μια ιστορία για τον Sheen, αν και η εγκυρότητά της ελέγχεται. Λέγεται ότι ενώ βρισκόταν καθ' οδόν για το μαιευτήριο όπου γεννιόταν η κόρη του, κάλεσε τον bookie του για να τοποθετήσει ένα στοίχημα αρκετών χιλιάδων.