Μπορεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο να αποτελεί έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που είδε ποτέ αυτός ο πλανήτης, αλλά η αλήθεια είναι πως οι επιτυχίες του δεν περιορίζονται μέσα στις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου.

Και προφανώς δεν αναφερόμαστε στις πάμπολες φιλανθρωπίες που έχει αναλάβει, αποδεικνύοντας πως δεν λησμόνησε από πού ξεκίνησε. Εστω και αν τώρα είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στη ιστορία. Ηταν 20 χρονών, όταν κάποιοι συμπαίκτες του τον μύησαν στον κόσμο του πόκερ. Οπως δήλωσε ο ίδιος «ξεκίνησα να παίζω κάποια χρόνια πριν. Λατρεύω τον ανταγωνισμό, τη στρατηγική και τη διασκέδαση του παιχνιδιού».

Από τότε ως σήμερα παίζει συνεχώς, είτε πηγαίνοντας ο ίδιος σε κάποιο επίγειο καζίνο είτε παίζοντας online. Μαζί με άλλους αστέρες έχει συμμετάσχει ζωντανά σε πολλά τουρνουά πόκερ που γίνονται για φιλανθρωπικούς λόγους, ενώ μέρος των κερδών του τα διαθέτει σε διάφορους φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Αναμφίβολα, η στιγμή που έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό όσων την παρακολούθησαν, ήταν η μονομαχία του με τον Aaron Paul (γνωστός από τον ρόλο του ως Jesse Pinkman στο “Breaking Bad”) στη σειρά τουρνουά Duels της PokerStars. Παρότι το ξεκίνημα και των δύο ήταν επιφυλακτικό έως και διστακτικό, στη συνέχεια ήρθαν τα καλύτερα.

Στην τρίτη παρτίδα οι παίκτες έκαναν all in και τελικά οι θεατές παρακολούθησαν τον Ρονάλντο, με την ψυχραιμία του και σίγουρα με τη βοήθεια και της τύχης, να κερδίζει το παιχνίδι στο river. Όλο το ποσό το διέθεσε στον οργανισμό για τα παιδιά «Save the Children», με αυτή του την κίνηση να είναι απείρως σημαντικότερη από τη νίκη επί του Paul.