Ας το παραδεχτούμε: ζούμε στην εποχή του ατελείωτου scroll στο κινητό μας: στην ουρά περιμένοντας να παραλάβουμε τον πρωινό καφέ μας, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στις στιγμές ηρεμίας στο σπίτι μας. Είτε για να «σκοτώσουμε» την ώρα μας ή για να χαλαρώσουμε. Τα online καζίνο, για όσους επιθυμούν να διαθέσουν ένα μικρό χρηματικό ποσό για τη διασκέδασή τους, αποτελούν μέρος της διαδικτυακής ζωής για ολοένα και περισσότερους παίκτες σαν κι εμάς. Όσοι θέλουμε να παρατείνουμε τη διασκέδαση μέσα από τα διαθέσιμα online καζίνο, αναζητούμε slots με το μικρότερο δυνατό ποντάρισμα: από €0.05, ακόμη και το ελάχιστο €0.01!

Αν κι εσύ ανήκεις στην παραπάνω κατηγορία, το scroll σου έπιασε τόπο και ήρθες στο σωστό μέρος! Ρίξε μια ματιά στον οδηγό που ακολουθεί με τα 10 καλύτερα φρουτάκια με χαμηλό ποντάρισμα, ώστε την επόμενη φορά να ξέρεις πώς και πού να κινηθείς, πάντα με στόχο να αυξήσεις τα κέρδη σου, έστω και με το μικρότερο των πονταρισμάτων!

Mega Moolah Isis - Microgaming

Καλώς όρισες στην αφρικανική σαβάνα. Είσαι έτοιμος δεις στην οθόνη σου βουβάλια, ζέβρες και καμηλοπαρδάλεις, παρέα με τα κλασσικά σύμβολα όπως το 10, J, Q, K και ο Α; Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δώσε επιπλέον σημασία στα ειδικά σύμβολα όπως το Scatter (Μαϊμού), το Wild Card (Λιοντάρι) και στους συνδυασμούς που ανοίγουν τις έξτρα δωρεάν περιστροφές και τη συμμετοχή στο μεγάλο τζάκποτ.

Η εμφάνιση του Scatter σε οποιαδήποτε θέση μπορεί να χαρίσει επιπλέον κέρδη, ενώ 3 Scatter στην ίδια περιστροφή σημαίνουν την έναρξη της συμμετοχής σου στον γύρο των 15 δωρεάν περιστροφών. Τα Wild Cards είναι αρκετά σπάνια και σε κάθε εμφάνισή τους μπορούν να αντικαταστήσουν οποιοδήποτε σύμβολο λείπει, ώστε να σχηματιστεί ένας νικητήριος συνδυασμός. Επιπρόσθετα, τα Wild Cards πολλαπλασιάζουν τα κέρδη σου ανάλογα με το πόσα βρίσκονται στην οθόνη του ταμπλό.

Αν δεν επιθυμείς να διαθέσεις ένα αρκετά μεγάλο ποσό μπορείς να μείνεις με το ελάχιστο ποντάρισμα των €0.05 στις περιστροφές, περιμένοντας να ανοίξει η οθόνη του τζάκποτ. Βέβαια, η νίκη σου δεν θα φτάσει στο μέγιστο του ποσού που έχει συγκεντρωθεί, αλλά σίγουρα θα κατακτήσεις ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο!

Royal Feast - Microgaming

Το συγκεκριμένο slot έχει σαν θέμα τον Μεσαίωνα και το πλουσιοπάροχο γεύμα των βασιλιάδων. Στο ταμπλό του κυριαρχούν οι γαλοπούλες που έχουν τον ρόλο του Wild, το οποίο αντικαθιστά όλα τα υπόλοιπα σύμβολα και αυξάνει τις πιθανότητες κέρδους. Τα υπόλοιπα σύμβολα είναι τα γνωστά A, K, Q και J.

Διαθέτει 5 τροχούς και 15 γραμμές πληρωμής και κάποιες αξιοπρεπείς δυνατότητες δωρεάν περιστροφών. Αλλά αυτό που πραγματικά είναι θελκτικό στην περίπτωση του Royal Feast, είναι ότι μπορείς να πάρεις μέρος μόλις με €0.01! Με λίγα λόγια; Πολλή περισσότερη διάρκεια παιχνιδιού που αν είσαι τυχερός, μπορεί να οδηγήσει σε κέρδη για να απολαύσεις κι εσύ... βασιλικά γεύματα!

Hugo - Play ‘N Go

Ο Hugo ήταν ένας χαρακτήρας τύπου τρολ σε μια τηλεοπτική εκπομπή της Δανίας των 90s και πλέον έχει δικό του slot στην Play n ’Go. Πρόκειται για ένα άκρως διασκεδαστικό slot και το υψηλό RTP του το καθιστά ιδανικό για όσους αναζητούν μεγάλες νίκες στο βασικό παιχνίδι. Υπάρχουν τα κλασικά σύμβολα A, K, Q , J, 10 αλλά και σύμβολα όπως ο χρυσός, ένα πουγκί με χρυσά νομίσματα, δυναμίτες και το εργαλείο σκαψίματος του Hugo. Τα τρία Scatters (μια γυναίκα) σε βάζουν στα Free Spins. Αν βέβαια δεις ένα σεντούκι να κάνει την εμφάνισή του τρεις φορές οπουδήποτε στους τροχούς, ετοιμάσου για το μπόνους! Σκοπός σου λοιπόν είναι εμφανίσεις το σεντούκι με τον χρυσό, ώστε να μπεις στις δωρεάν λειτουργίες του παιχνιδιού, σε ένα ταμπλό που κυριαρχούν τα κέρδη!

Και το καλύτερο; Χρειάζεσαι μόλις €0.03 σε κάθε γραμμή ανά περιστροφή!

Nikola Tesla’s Incredible Machine

Ο Νίκολα Τέσλα ήταν ένας Σέρβος-Αμερικανός εφευρέτης του περασμένου αιώνα, ο οποίος ανακάλυψε το εναλλασσόμενο ρεύμα. Ποιος θα το έλεγε ότι θα έβγαινε και σε slot με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής για να μπορείς να παίζεις, όπου κι αν είσαι, αυτό το ηλεκτροφόρο φρούτο... ποντάροντας μόλις €0.01 ανά περιστροφή; Τρομερή ανακάλυψη!

Rainbow Riches - Barcrest

Το Rainbow Riches είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς κουλοχέρηδες με θέμα την Ιρλανδία. Και σαν καθετί ιρλανδικό που σέβεται τον εαυτό του, διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τη θυμίζουν: καλικάντζαρο, ουράνιο τόξο, δοχεία χρυσού. Το RTP είναι 95%, αλλά το γεγονός ότι μπορείς να απολαύσεις το συγκεκριμένο slot με μόλις €0.01, σημαίνει ότι μπορείς να κυνηγήσεις τον «χρυσό» στην άκρη του ουράνιου τόξου που θα σε βάλει στην λειτουργία για κέρδη, περισσότερες φορές!

Wild Wild West: The great train heist - Netent

Το Wild Wild West από τη NetEnt έχει το υψηλότερο RTP: 96,74%! Η χαμηλή έως μεσαία μεταβλητότητά του σημαίνει ότι μπορεί να σου φέρει γρήγορες νίκες. Το ταμπλό του σε ταξιδεύει στην Άγρια Δύση με τους

Cowboys να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Το Scatter που θα σε βάλει στο κόλπο της ληστείας είναι το 7 και πρέπει να εμφανιστεί τρείς φορές. Υπάρχει και το σύμβολο WILD, το οποίο αντικαθιστά τα σύμβολα χαμηλής πληρωμής όπως την κούπα, το σπαθί και τον ρόμβο. Το Wild Wild West έχει ως ελάχιστο μέγεθος στοιχήματος μόλις το €0.01 και, αν είσαι τυχερός, μπορείς να μπεις στο τρένο χρημάτων περισσότερες από μία φορές!

Oktoberfest - No limit

Το Oktoberfest σε μεταφέρει στο «πανηγύρι» των Γερμανών με άφθονη μπίρα, λουκάνικα, 5 × 3 τροχούς και 10 γραμμές πληρωμής. Μπορείς να λάβεις πίσω έως και 1.000 φορές το ποντάρισμά σου, ενώ στα Scatters και Wilds εφαρμόζεται πολλαπλασιαστής 2x.

Για ένα μόνο γύρισμα του Oktoberfest, θα ξοδέψεις από €0.10 έως €30, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς να επιλέξεις ένα στοίχημα γραμμής από €0,01 έως 3 ευρώ για τις 10 ενεργές γραμμές του.

Το Oktoberfest μπορεί να πληρώσει καλά με νίκες έως και 100 φορές το ποντάρισμα που μπορεί να γίνει σε μία γραμμή και έως και 1.000 φορές το ποντάρισμα για μια οθόνη γεμάτη μπαλαντέρ. Μια πληρωμή 30.000$ είναι από όλους τους λογαριασμούς το πιο αξιοσημείωτο που μπορείς να κερδίσεις.

Dragon Lady - Microgaming

Εμπνευσμένο από την εποχή των ιπποτών, αυτό το slot περιλαμβάνει τα πάντα: από κρυστάλλινες μπάλες και θησαυρούς, μέχρι ιππότες, δράκους και ξόρκια

Το Dragon Lady είναι ένας κουλοχέρης με θέμα την Ανατολή, έχει 5 τροχούς και 40 γραμμές πληρωμής και μπορείς να παίξεις με ποντάρισμα τόσο όσο ένα λεπτό του ευρώ (€0.01) για κάθε γραμμή. Δεν διαθέτει λειτουργία μπόνους, όμως έχει την κλασική λειτουργία των Free Spins, η οποία μπορεί να σου αποφέρει κέρδη χωρίς να ξοδεύεις χρήματα από το δικό σου balance.

Sherlock of London - Rabcat

Με φόντο το Λονδίνο της δεκαετίας του 1890, αυτό το slot είναι γεμάτο με εικόνες και χαρακτήρες που έχουν βγει από τις σελίδε του Σέρλοκ. Έχει 5 τροχούς και πάνω από 25 γραμμές πληρωμής. Μπορείς να προσαρμόσεις το στοίχημα ανά γραμμή πληρωμής, ώστε να ελέγχεις ακριβώς πόσα στοιχηματίζεις με χαμηλό bet τα €0.05.

Το Sherlock of London χρησιμοποιεί αριθμούς παιγνιόχαρτων για τα βασικά του σύμβολα. Ωστόσο, τα 10, J, Q, K και A είναι στυλιζαρισμένες εκδόσεις εμπνευσμένες από την αίσθηση και την αρχιτεκτονική της περιόδου στην οποία έχει ρυθμιστεί αυτό το παιχνίδι. Αυτά τα σύμβολα βρίσκονται στο κάτω άκρο του πίνακα πληρωμών, αλλά οι πληρωμές αυξάνονται καθώς αυξάνονται οι αριθμοί, καθώς και ο αριθμός των αντιστοιχιών που βρίσκονται σε μια γραμμή πληρωμής. Στη συνέχεια, στον πίνακα θα βρείς μερικά σύμβολα χαρακτήρων. Πρώτον, υπάρχει ο βοηθός του Σέρλοκ, Watson και στη συνέχεια τρεις χαρακτήρες που μοιάζουν με εγκληματίες. Στην κορυφή των βασικών συμβόλων βρίσκεται η πινακίδα διεύθυνσης από την 221B Baker Street. Φυσικά, το Wild σε αυτό το παιχνίδι είναι ο ίδιος ο Sherlock και αντικαθιστά τα άλλα σύμβολα, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες νίκης.

Hellboy - Microgaming

Ήρωας του συγκεκριμένου παιχνιδιού, ποιος άλλος από τον θρυλικό χαρακτήρα του Hellboy. Το Wild Multiplier είναι το λογότυπο του παιχνιδιού, ενώ το Scatter είναι το σύμβολο που απεικονίζει το δεξί χέρι. Το Hellboy είναι ένα παιχνίδι με 5 γραμμές και 5 τροχούς που μπορείς να παίξεις ποντάροντας μόλις €0,01 σε κάθε spin. Μετά από οποιαδήποτε νίκη, μπαίνεις σε έναν γύρο πονταρίσματος όπου πρέπει να μαντέψεις το χρώμα της κάρτας. Έαν μαντέψεις σωστά θα διπλασιάσεις τα κέρδη σου. Αν καταφέρεις και μαντέψεις σωστά όλους τους γύρους, θα κάνεις νίκη με πολλαπλασιαστή 4x. Not bad Hellboy, not bad at all!