Μια καινοτομία στον χώρο των slots, που άλλαξε ριζικά ότι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα φρουτάκι, αναπτύχθηκε από έναν κορυφαίο online casino provider, την Big Time Gaming. Η BTG, λοιπόν, θέλησε να δημιουργήσει ένα διαφορετικό μοτίβο πληρωμών και λειτουργίας στα φρουτάκια, τo κατοχύρωσε επίσημα και έτσι τα Megaways αποτελούν ήδη το καθοριστικό βήμα της αγοράς των slots προς την εξέλιξη.

Τι είναι τα φρουτάκια Megaways ;

Περίπου πέντε χρόνια μετά τη δημιουργία των Megaways, η συγκεκριμένη απορία παραμένει σε μερικούς παίκτες. Οι έμπειροι παίκτες των σλοτς χρειάστηκε να εγκλιματιστούν για να κατανοήσουν τις διαφορές με τα κλασικά φρουτάκια που είχαν συνηθίσει, κάτι που αποτυπώνει με ακρίβεια ότι η συγκεκριμένη καινοτομία άλλαξε πολλά στον χώρο του online gaming.

Το μοντέλο Megaways που συναντάμε στα ομώνυμα παιχνίδια, βασίζεται στην κλασική –συνηθισμένη- λογική των κουλοχέρηδων, έχοντας, ωστόσο, αρκετές διαφορές με τα παραδοσιακά φρουτάκια. Το Megaways αποτελεί έναν τυχαίο τροποποιητή κυλίνδρων που αλλάζει τον αριθμό των συμβόλων που εμφανίζονται σε κάθε κύλινδρο, κατά τη διάρκεια της περιστροφής του κουλοχέρη. Αυτό, πρακτικά σημαίνει, πως ένα διαφορετικός αριθμός συμβόλων προσγειώνεται σε κάθε κύλινδρο του Megaways κουλοχέρη, δημιουργώντας εκατοντάδες συνδυασμούς-τρόπους νίκης.

Πως λειτουργούν τα Megaways φρουτάκια;

Η BTG υιοθέτησε τη λειτουργία σε έξι κυλίνδρους (reels) στα Megaways παιχνίδια που δημιούργησε, ενώ εκτός από αυτό, ένα Megaways φρουτάκια διαφέρει και στον τρόπο συνδυασμών από τους οποίους προκύπτουν οι πληρωμές. Βασικό χαρακτηριστικό που κάνει τα Megaways φρουτάκια να είναι πιο διασκεδαστικά και απρόβλεπτα από τα παραδοσιακά σλοτς, είναι ο έξτρα οριζόντιος κύλινδρος που ενώνεται με τους έξι κάθετους, δημιουργώντας ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον από όσα έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα να βλέπουμε.

Πιο αναλυτικά, στα Megaways slots συναντάμε έξι κάθετους κυλίνδρους, ενώ στον καθένα από αυτούς μπορούν να προσγειωθούν μέχρι επτά σύμβολα. Ο αριθμούς τους διαφέρει, αφού το ταμπλό των κυλίνδρων διαφέρει από περιστροφή σε περιστροφή και ο αριθμός των συμβόλων ανά spin καθορίζεται τυχαία.

Αυτό δημιουργεί χιλιάδες διαφορετικούς συνδυασμούς και αρκεί για να απογειώσει τα κέρδη του κάθε παίκτη που θα επιλέξει κάποιον Megaways κουλοχέρη για τη διασκέδασή του!

Πως κερδίζω στα Megaways φρουτάκια;

Ο τρόπος με τον οποίο σημειώνονται οι νίκες στον Megaways κουλοχέρη διαφέρει από εκείνον που συναντάμε σε ένα παραδοσιακό φρουτάκι: Αντί, δηλαδή, να προσπαθεί ο παίκτης να δημιουργήσει γραμμές πληρωμών στοιχίζοντας –στη σειρά- τα σύμβολα, αρκεί να δημιουργήσει ροή συμβόλων σε διαδοχικούς κυλίνδρους από τα αριστερά προς τα δεξιά (τουλάχιστον τρεις, μερικά σύμβολα πληρώνονται και σε δύο διαδοχικούς τροχούς στο ελάχιστο). Το μέγεθος και η κατανομή των συμβόλων στους τροχούς δεν έχει καμία σύνδεση με το μέγεθος της πληρωμής, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι και η έξτρα μπάρα συμβόλων που βρίσκεται πάνω από το βασικό ταμπλό βοηθάει επίσης στη δημιουργία νικηφόρων συνδυασμών.

Πως υπολογίζω τους τρόπους νίκης στον Megaways κουλοχέρη;

Οι τρόποι νίκης (Megaways) υπολογίζονται αυτόματα όταν πατήσουμε το κουμπί και ξεκινήσει η περιστροφή. Όταν τα σύμβολα προσγειώνονται στους κυλίνδρους, ο παίκτης ενημερώνεται για τους πιθανούς συνδυασμούς με ένδειξη που υπάρχει στο πάνω μέρος της οθόνης. Για τους λάτρεις της αριθμητικής, υπάρχει και άλλος τρόπος να υπολογιστούν οι πιθανοί συνδυασμοί Megaways και θα τον εξηγήσουμε παρακάτω:

Σε παράδειγμα στο οποίο προσγειώνονται και τα επτά σύμβολα σε καθέναν από τους έξι κυλίνδρους, θα χρειαστεί να πολλαπλασιάσουμε κάθε κύλινδρο ξεχωριστά και, στη συνέχεια, όλους μαζί. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείτε μία μαθηματική ακολουθία (7x7x7x7x7x7) με γινόμενο να είναι το 117.649, αριθμός που αντιστοιχεί με πιο μεγάλο πλήθος Megaways (συνδυασμών).

Ποια είναι τα κορυφαία Megaways φρουτάκια;

Η BTG δημιούργησε αυτό το πρωτοποριακό μοτίβο, το οποίο φρόντισε να προσαρμόσει σε διασκεδαστικούς και συνάμα κερδοφόρους κουλοχέρηδες. Έτσι, πολύ σύντομα, οι παίκτες είχαν αρκετές επιλογές σε Megaways φρουτάκια και η συγκεκριμένη κατηγορία σλοτς κέρδισε πιστούς οπαδούς. Από τις Megaways δημιουργίες του συγκεκριμένου παρόχου, ξεχωρίζουν οι εξής:

Bonanza Megaways. Αποτελεί το βαρύ χαρτί της κατηγορίας Megaways. Με διαφορά το πιο διάσημο από τα εν λόγω φρουτάκια, αφού εκτός από το άρτια δομημένο περιβάλλον, που σε εντάσσει στη δράση και σε διασκεδάζει από το πρώτο κιόλας σπινάρισμα, έχει χαρίσει και μεγάλες νίκες σε πολλούς παίκτες. Το στοιχείο που το ξεχωρίζει ανάμεσα στα άλλα σλοτ της κατηγορίας τους είναι δίχως αμφιβολία ο απεριόριστος πολλαπλασιαστής νίκης που υπάρχει στη λειτουργία μπόνους. Με RTP 96% μπορεί να γίνει εκτός από διασκεδαστικό και κερδοφόρο.

Extra Chilli Megaways. Γνωρίζατε ότι οι πιπεριές τσίλι εκτός από καυτερές μπορούν να γίνουν και… κερδοφόρες; Κι όμως, μπορούν. Το Extra Chilli αποτελεί μία από τις κορυφαίες δημιουργίες Megaways και φέρει φυσικά τη σφραγίδα της BTG. Έντονη μουσική υπόκρουση, πολλοί συνδυασμοί και αμέτρητες μεγάλες νίκες που έχουν καταγραφεί. Εξαιρετική επιλογή για να εκμεταλλευτείτε τον ελεύθερο σας χρόνο σε υψηλό (96,2%) ποσοστό RTP, αλλά και επιλογή αγοράς του μπόνους.

Who Wants To Be A Millionaire Megaways. Το διάσημο τηλεπαιχνίδι ζωντανεύει στην οθόνη του υπολογιστή σου μέσα από τη Megaways δημιουργία της Big Time Gaming. Η μουσική επένδυση του τηλεοπτικού παιχνιδιού, καθώς και επιλογή σου να ρισκάρει σε μοτίβο ερωτήσεων/απαντήσεων τις δωρεάν περιστροφές που κέρδισες πριν τη λειτουργία μπόνους, σας κάνουν να νιώσετε λες και βρίσκεστε στο στούντιο και προσπαθείτε να φτάσετε στη μεγάλη νίκη. Κορυφαία επιλογή σε δίκαιο προς τον παίκτη ποσοστό επιστροφής (96,2%).

White Rabbit Megaways. Μία από τις τελευταίες προσθήκες στην κατηγορία Megaways που κέρδισε τους φίλους των σλοτς. Το White Rabbit ποντάρει πολλά στη λειτουργία μπόνους, αφού εκεί οι κύλινδροι κάνουν expand και αν καταφέρετε να φτάσετε στον μέγιστο αριθμό κυλίνδρων, τότε υπάρχουν 248.832 Megaways που μπορούν να σας χαρίσουν τεράστιες νίκες! Αξίζει να το δοκιμάσετε.

Που μπορώ να δοκιμάσω τα Megaways φρουτάκια;