Παίξε όλα τα φρουτάκια ΟΠΑΠ δωρεάν

Όταν ακούς καζίνο, η πρώτη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό είναι τα φρουτάκια και τα σλοτ μασιν. Θα είναι ψέμα αν πεις πως έχεις βρεθεί στο καζίνο χωρίς να δοκιμάσεις την τύχη στο συγκεκριμένο τυχερό παιχνίδι. Σε τραβάει με το που το δεις. Τα εξαιρετικά εφέ και τα διαφορετικά θέματα, τα ζωντανά γραφικά, αλλά και τα άμεσα κέρδη που μπορούν να σου προσφέρουν, τα έχουν κάνει αγαπητά σε όλους. Τι θα έλεγες όμως αν μπορούσες να παίξεις όλα τα κανούρια φρουτάκια δωρεάν αλλά και φρουτάκια στο κινητό; Το Slot.gr είναι εδώ για εσένα και έχει δημιουργήσει μια λίστα με όλα τα νέα σλοτ φρουτάκια δωρεάν. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι η συγκεκριμένη λίστα ανανεώνεται συνεχώς και σε αυτή μπαίνουν από 5 εώς 10 καινούριοι κουλοχέρηδες τον μήνα!

Ποιοι πάροχοι υπάρχουν στα Φρουτάκια ΟΠΑΠ

SYNOT . Ιδρύθηκε το μακρινό 1991 και μετά τη μεγάλη επιτυχία στην ανάπτυξη κουλοχέρηδων για επίγεια καζίνο, άρχισε να δραστηριοποιείται και στην online gaming αγορά. Τα κλασικά φρουτάκια SYNOT κέρδισαν αμέσως πιστούς φίλους και είναι αρκετοί εκείνοι που τα προτιμούν σταθερά, επιλέγοντας να περάσουν ευχάριστα τον ελεύθερό χρόνο τους στα φρουτακια οπαπ play. Με τα κορυφαία φρουτάκια SYNOT να είναι τα Hot Frenzy 40, Freezing Hot και Amazon’s Wild (Τυχερές Αμαζόνες) και φυσικά να κατέχουν περίοπτη θέση στη συλλογή που θα συναντήσετε στα φρουτακια οπαπ, ο πάροχος βρίσκεται δίκαια στην πρώτη θέση προτίμησης στα opap φρουτακια.

NOVOMATIC . Η Novomatic αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους στον κόσμο, με τους λάτρεις των κουλοχέρηδων να την επιλέγουν σταθερά και στη χώρα μας, εδώ και τρεις δεκαετίες. Δημιουργήθηκε το 1980 και από τότε τα κλασικά φρουτάκια βρίσκονται στα επίγεια καζίνο όλου του κόσμου. Αφουγκράστηκε τις ανάγκες του κοινού, μεταφέροντας όλη τη συλλογή της και στα νόμιμα online casino, έτσι ώστε ο κάθε παίκτης να μπορεί να διασκεδάσει από την άνεση του σπιτιού του και από όποια φορητή συσκευή επιλέξει. Θα συναντήσεις φυσικά τις δημιουργίες της και στα πλει οπαπ φρουτακια. Ανάμεσα στα οπαπ play φρουτακια, οι κουλοχέρηδες της Novomatic κάνουν πάταγο, αφού εκτός από τις πολλές εκδόσεις των αιγυπτιακών κουλοχέρηδων Book of Ra, υπάρχουν και πιο κλασικές επιλογές που θα σας προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και δράσης σε παιχνίδι στα play opap online φρουτάκια. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν τα Plenty on Twenty, Ultra Hot Deluxe και Lucky Lady’s Charm Deluxe.

IGT . H IGT ιδρύθηκε το 1975 και μια δεκαετία αργότερα έκανε την είσοδό της στον χώρο των καζίνο. Στη χώρα μας έγινε γνωστά από τους παλιούς κουλοχέρηδες και φυσικά από πασίγνωστο φρουτάκι Cleopatra, το οποίο μπορείτε να βρείτε και στα οπαπ play φρουτακια. Μόλις το 2019 σύναψε συμφωνία με τα play opap, προσφέροντας τους τίτλους της στα VLT. Οι κουλοχέρηδες IGT προτιμώνται από πολλούς θαμώνες που συναντάς στα φρουτακια οπαπ δωρεαν, αφού τα καλοσχεδιασμένα φρουτάκια Sphinx Wild, Goldify και Wild Mermaid, που θα βρεις στα opap play online, σε καλύπτουν όποιο θεματικό μοτίβο και αν σου αρέσει.

WMS. Η WMS ή αλλιώς Williams Gaming ιδρύθηκε το 1991 και λίγα χρόνια αργότερα εισήχθη στην αγορά του online gaming, δημιουργώντας τα δικά της video slots. Δραστηριοποιείται και στη δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών (arcade games) και έτσι έχει την τεχνογνωσία αλλά και την εμπειρία που απαιτείται ώστε να γνωρίζει τί διασκεδάζει τους παίκτες και πώς να το μεταφέρει μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή τους. Μετά την εξαγορά της Scientific Games, το 2013, ισχυροποιήθηκε αρκετά. Οι κορυφαία κλασικοί κουλοχέρηδες WMS βρίσκονται φυσικά στα opap play online, με τα διάσημα Montezuma, Jungle Wild II, Bier Haus και Zeus, να αποτελούν πόλο έλξης για αρκετούς παίκτες slots. Οι κορυφαίες δημιουργίες του παρόχου ξεχωρίζουν ανάμεσα στα φρουτακια οπαπ παιχνιδια, αφού εκτός από το retro στήσιμό τους και τις δίκαιες πληρωμές, υπενθυμίζουν στον παίκτη την εξέλιξη της online gaming κοινότητας, αποτελώντας ουσιαστικά το σημείο εκκίνησης της όλης προσπάθειας. Μπορείτε να δοκιμάσετε τα WMS classic φρουτακια οπαπ δωρεαν, με ένα κλικ, στην κατηγορία που δημιουργήσαμε ειδικά για εσάς, τους λάτρεις του κλασικού.

SGI. Έκανε τα πρώτα βήματά της στον χώρο ως Autotote το 1917, συνεχίζοντας να εξελίσσεται από τότε. Το 2001 μετονομάστηκε σε Scientific Games, αφού πρώτα είχε αποκτήσει τεράστια εμπειρία στον χώρο του online gambling, θεσπίζοντας την πρώτη έγκυρη άμεση λοταρία στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Αποτελεί έναν από τους πιο παλιούς παρόχους slots, με τα φρουτάκια της να έχουν κερδίσει την προτίμηση και την εμπιστοσύνη των παικτών. Μετά τη σύμπραξη με τη WMS, το 2013, οι δυνατότητές της αυξήθηκαν δραματικά, με την εταιρία να απασχολεί σχεδόν 9.000 εργαζομένους σε 15 χώρες ανά την υφήλιο. Με τα κλασικά φρουτάκια της να έχουν αγαπηθεί όσο λίγα και να βρίσκονται φυσικά στη λίστα με τα κορυφαία play opap online slots, μπορείτε και εσείς να διαπιστώσετε παίζοντας γιατί αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους της αγοράς. Μπορείτε να δοκιμάσετε τα φρουτακια οπαπ δωρεαν στην παραπάνω λίστα με free παιχνίδια οπάπ.

INGG. Η INGG αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους, ενώ στο ευρύ κοινό έγινε γνωστή ως Inspired Gaming. Έχουν περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες, περίοδο κατά την οποία έχει καταφέρει να παράγουν μερικά από τα καλύτερα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο. Οι διαδικτυακοί κουλοχέρηδες και τα εικονικά παιχνίδια της Inspired κρίνονται κορυφαία και διατίθενται σε περισσότερες από 35 χώρες. Η INGG ή Inspired Gaming Group είναι μια βρετανική εταιρεία που δραστηριοποιείται από την έναρξη της ψυχαγωγίας παιχνιδιών για κινητά. Ιδρύθηκε το 2002 στο Λονδίνο, πριν μετατραπεί σε έναν από ηγέτες σε πολλούς κλάδους στον κλάδο της ψυχαγωγίας τυχερών παιχνιδιών. Σήμερα, η Inspired Gaming διαθέτει διακομιστή Gaming σε αγορές όπως η Κίνα, η Βόρεια Αμερική, η Λατινική Αμερική, έχοντας ενεργή παρουσία και σε πολλές ευρωπαϊκές πλατφόρμες καζίνο στην Ευρώπη. Δεν θα μπορούσε να λείπει από τα φρουτακια οπαπ, αφού αριθμεί περισσότερα από 30.000 τερματικά παιχνιδιών που λειτουργούν στην πλατφόρμα Virtual Sports της εταιρείας. Όσον αφορά τα παιχνίδια για κινητά, η Inspired Gaming διαθέτει τον δικό της διακομιστή απομακρυσμένου παιχνιδιού Virgo, ο οποίος παρέχει περιεχόμενο HTML5 (τελευταίας τεχνολογίας), παιχνιδιών καζίνο και άλλων εικονικών παιχνιδιών. Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή φρουτακια οπαπ δωρεαν θα συναντήσετε τα Super Fire 7s, 20c slot, Diamond Goddess, Golden Butterfly, Legend of Triton και φυσικά το πασίγνωστο Goddess of the Amazon.

BLUEPRINT GAMING . Δεν χρειάζονται συστάσεις για την Blueprint Gaming. Ένας από τους κορυφαίους παρόχους λογισμικών καζίνο της δεκαετίας, με σταθερή παρουσία στις πιο αξιόπιστες πλατφόρμες, συνεχίζει να δημιουργει διασκεδαστικά φρουτάκια. Αξιοποιώντας κάθε θεματικό μοτίβο και τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, τροφοδοτεί τις πλατφόρμες καζίνο με αξιόπιστα και καλοσχεδιασμένα φρουτάκια. Με τον κουλοχέρη Multiwild να ξεχωρίζει ανάμεσα στα πλει οπαπ φρουτακια και τη συλλογή να ανανεώνεται συνεχώς, αξίζει να δοκιμάσετε φρουτακια οπαπ κολπα, πατώντας το κουμπί και περιμένοντας την τύχη να σας ευνοήσει.

BET DIGITAL. Ιδρύθηκε το 2011, δημιουργώντας αρχικά software για την αγορά της Αγγλίας. Στη συνέχεια, κατάφερε να συνάψει συνεργασίες με ιντερνετικά καζίνο σε άλλες χώρες. Τα φρουτάκια Bet Digital βρίσκονται στη συλλογή play opap online φρουτάκια, με τον πάροχο να βελτιώνει συνεχώς το υλικό που προσφέρει στην online gaming κοινότητα, δίνοντας στους παίκτες κλασικές-ρετρό επιλογές κουλοχέρηδων. Η Bet Digital συνεχίζει να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει τη φήμη της σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δοκιμάστε τους τίτλους της στη σελίδα δωρεαν φρουτακια οπαπ, πριν τεστάρετε την τύχη σας σε παιχνίδι με πραγματικά χρήματα.

EUROCOIN. Για τρεις δεκαετίες δραστηριοποιείται ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ενώ αποτελεί ειδικό στη λειτουργία μηχανημάτων. Τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται σε πολλά επίγεια καζίνο και λειτουργία VLT στην Ευρώπη, με την Eurocoin, να προσφέρει, επίσης, μια ευρεία γκάμα τεχνικών αναβαθμίσεων, ανταλλακτικών, αναλώσιμων, για τη βελτίωση της απόδοσης και της αξιοπιστίας των μηχανημάτων. Τελικά επέλεξε να εμπλακεί και στην αγορά του software, δημιουργώντας λογισμικά παιχνιδιών. Τα Eurocoin φρουτάκια δεν είναι τόσο διαδεδομένα στη χώρα μας, όμως μπορείτε να τα συναντήσετε στη λίστα με τα φρουτακια οπαπ δωρεαν. Εξαιρετική επιλογή για τους λάτρεις των κλασικών σλοτ, με τους κορυφαίους τίτλους που φέρουν την υπογραφή της στην κατηγορία play opap online, να σας προσφέρουν στιγμές διασκέδασης σε παιχνίδι από οποιαδήποτε φορητή συσκευή.

Ποια είναι τα καλύτερα Φρουτάκια OPAP Play

Book of Ra. Ο κορυφαίος Αιγυπτιακός Novomatic κουλοχέρης με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής. Η λειτουργία δωρεάν περιστροφών να πληρώνει εξαιρετικά με τα σύμβολα που επιλέγονται στο μπόνους να κάνουν expand σε όλο τον τροχό που βρίσκονται και να πληρώνουν δύο φορές. Με το κορυφαίο σύμβολο του Εξερευνητή και Αρχαία Αιγυπτιακά σύμβολα Θεών να αποτελούν τα premium, το φρουτάκι ΟΠΑΠ αποτελεί με διαφορά έναν πολύ ανταποδοτικό κουλοχέρη. Το εύρος πονταρίσματος κυμαίνεται από 0,10€ - 2€ και προσφέρει μέγιστο κέρδος έως και 5.000€. Δοκιμάστε την κορυφαία opap play online δημιουργία της Novomatic, που εγγυάται ότι θα διασκεδάσετε με την ψυχή σας.

Τυχερές Αμαζόνες (Amazon’s Wild). Μια κορυφαία SYNOT δημιουργία, με πέντε κυλίνδρους και 30 γραμμές πληρωμής. Με διακύμανση πονταρίσματος ανάμεσα σε 0,10€ - 2€ και λειτουργία Bonus, σύμβολα Scatter και Wild, οι Τυχερές Αμαζόνες εγγυώνται ότι θα τις λατρέψετε. Ένα από τα πλέον ανταποδοτικά προς τον παίκτη φρουτακια οπαπ, με μέγιστο κέρδος να αποτελούν τα 5.000€. Διασκεδάστε στους κυλίνδρους του κορυφαίου οπαπ κουλοχέρη, διεκδικώντας μεγάλες νίκες.

Super Hot Fruits. Ισως το πιο δημοφιλές φρουτάκι ΟΠΑΠ της λίστας. Με τη σφραγίδα της Inspired Gaming και διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, σας καθηλώνει. Με μέγιστο ποσό κέρδους τα 5.000€ και εύρος πονταρίσματος τα 0,10€ - 2€, μπορεί να σας οδηγήσει σε τεράστιες νίκες. Η πίστα μπόνους-ρίσκου αποτελεί το ατού του. Μετά από κάθε νίκη που είναι τουλάχιστον 4x στο βασικό παιχνίδι, μεταφέρεστε σε ένα άλλο περιβάλλον, με τέσσερα διαφορετικά μίνι ταμπλό. Με μέγιστο αριθμό τις 100 περιστροφές, ρισκάρετε το κέρδος σας, ρισκάροντας το ποσό κέρδους που συλλέγετε. Πρωτότυπο και διασκεδαστικό ταυτόχρονα, αφού τα σύμβολα Wilds γίνονται sticky στην περιστροφή, ενώ μεταφέρονται και στα επόμενα ταμπλό, βοηθώντας σας να κάνετε συνδυασμούς νίκης. Ενα κλασικό ΟΠΑΠ πλέι φρουτάκι που διαφέρει από όλα τα άλλα.

Σπάρτακος (Spartacus). Ο θεματικός WMS κουλοχέρης σας ταξιδεύει στην Αρχαία Ρώμη, με τον μαχητή Σπάρτακο να αποτελεί τον βασικό πρωταγωνιστή του παιχνιδιού. Με τις δωρεάν περιστροφές του παιχνιδιού να πληρώνουν εξαιρετικά μεγάλα ποσά και την ύπαρξη δεύτερου ταμπλό στα δεξιά της οθόνης να κρίνεται πρωτότυπη, το ΟΠΑΠ πλέι φρουτάκι, αποτελεί εξαιρετική επιλογή. Με εύρος πονταρίσματος τα 0,50€ - 2€ και μέγιστη δυνατή νίκη τα 5.000€, μπορεί εκτός από διασκεδαστικό να αποδειχθεί και κερδοφόρο για κάθε παίκτη. Ταξιδέψτε στην Αρχαία Ρώμη, παλέψτε για τη νίκη, όπως ο μαχητής Σπάρτακος και πέρνα στιγμές χαλάρωσης σε ένα από τα κορυφαία φρουτακια οπαπ νεα που θα συναντήσετε στην αγορά.

Κλεοπάτρα. Σχεδιάστηκε από την IGT σε πέντε κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής. Με τα πολλά αιγυπτιακά σύμβολα και τη μυστηριώδη μουσική επένδυση, σε εισάγει σε ένα ένα διαφορετικό και πρωτότυπο περιβάλλον. Ξεχωρίζει για τις δίκαιες πληρωμές στην πίστα δωρεάν περιστροφών, ενώ με εύρος πονταρίσματος μεταξύ 0,20€ - 2€ και μέγιστη δυνατή νίκη τα 5.000€, κρίνεται προσιτό προς κάθε παίκτη. Ενα play opap online φρουτάκι που αγαπήθηκε όσο λίγα από το κοινό και ακόμη προτιμάται από πολλούς. Κλασική επιλογή, δίκαιες πληρωμές, στιγμές διασκέδασης.

Zeus 1000. Ενα θεϊκό WMS φρουτάκι με 100 γραμμές πληρωμής, 5 τροχούς στη βασική σειρά και άλλους πέντε τροχούς στην κολοσσιαία σειρά. Το πονταρίσματος κυμαίνεται ανάμεσα σε 0,50€ - 2€ και το μέγιστο ποσό νίκης στα 5.000€. Δίνονται δωρεάν περιστροφές κεραυνού με το αντίστοιχο σύμβολο, με το κολοσσιαίο ταμπλό να παίρνει φωτιά και τον παντοδύναμο Δία να σας βοηθά να αποσπάσετε μεγάλες νίκες. Ενα κλασικό φρουτάκι με θέμα την Ελληνική Μυθολογία, τίμιες πληρωμές στο βασικό παιχνίδι και πρωτότυπες λειτουργίες. Ξεχωρίζει ανάμεσα στα φρουτάκια ΟΠΑΠ παιχνίδια και προτιμάται από πολλούς παίκτες.

Montezuma. Ενα WMS φρουτάκι ΟΠΑΠ που δεν του λείπει τίποτα. Σε ταξιδεύει σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί η αυτοκρατορία των Αζτέκων. Με εύρος πονταρίσματος μεταξύ 0,40€ - 2€ και μέγιστη πληρωμή τα 5.000€, μπορεί να σας χαρίσει μεγάλες νίκες και να εκτοξεύσει το ταμείο σας. Με τους κυλίνδρους Scatter να οδηγούν (αν είναι 3+) σε δωρεάν πατήματα τυχαίους εύρους και πολλαπλασιαστή, τα οποία προκύπτουν ύστερα από κλήρωση και την ύπαρξη των Wild πυραμίδων-ναών να σας βοηθά να κάνετε συνδυασμούς, δεν βρίσκεται τυχαία στη λίστα με τα κορυφαία ΟΠΑΠ play online φρουτάκια.

88 Fortune. Στους δέκα κυλίνδρους του θεματικού τζάκποτ κουλοχέρη της SGI, μπορείτε να διεκδικήσετε μεγάλες νίκες. Με τις δωρεάν περιστροφές που θα συναντήσετε στο φρουτάκι, αλλά και το τζάκποτ τεσσάρων βαθμίδων, η δράση κορυφώνεται. Το ποντάρισμα κυμαίνεται από 0,10€ έως 2€ και το μέγιστο ποσό που πληρώνεται είναι τα 5.000€. Διασκεδαστικό SGI φρουτάκι που σας ταξιδεύει στην Ασία, με τα κινέζικα σύμβολα και την απόλυτα ταιριαστή μουσική υπόκρουση να σας καθηλώνουν. Διασκεδάστε με την ψυχή σας στον κορυφαία οπαπ κουλοχέρη.

Bierhaus. Ο WMS κουλοχέρης διαθέτει πέντε τροχούς και 40 γραμμές πληρωμής. Με εύρος πονταρίσματος 0,40€ έως 2€ και το μέγιστο ποσό που πληρώνεται είναι τα 5.000€, το θεματικό φρουτάκι ΟΠΑΠ σε ταξιδεύει σε ένα καπηλειό που βρίσκεται στη Βαυαρία γεμάτο μπύρες και πολλά κέρδη. Εξαιρετικό παιχνίδι με διαφορετικές λειτουργίες μπόνους και πολλά. Αξίζει να δοκιμάσετε ένα από τα πιο διασκεδαστικά οπαπ φρουτακια.

Goldify. Ενα IGT φρουτάκι ΟΠΑΠ που σας ταξιδεύει σε μια διαφορετική εποχή. Εκεί, ο Μίδας είναι σύμμαχός σας, στην προσπάθεια για μεγάλες νίκες. Με 40 γραμμές πληρωμής και κλασικό στήσιμο σε πέντε τροχούς, αποτελεί εξαιρετική επιλογή ανάμεσα στα οπαπ play φρουτακια. Βρείτε τα τρία χρυσά Scatter, προκριθείτε στις δωρεάν περιστροφές και κάντε τα όλα χρυσά με το “Άγγιγμα του Μίδα”. Το ποντάρισμα κυμαίνεται μεταξύ 0,10€ έως 2€ και το μέγιστο ποσό που πληρώνεται είναι τα 5.000€.